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رياضة

أسوان يوقف قطار الترسانة بالفوز 1-0 في دوري المحترفين

الترسانة ضد أسوان،
الترسانة ضد أسوان، فيتو

دوري المحترفين، فاز فريق أسوان على الترسانة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

وأقيمت اليوم 5 مباريات في الجولة الثالثة من دوري المحترفين وهم لافيينا ضد طنطا، المقاولون العرب أمام سبورتنج، بروكسي مع بترول أسيوط، القناة ضد ديروط، والترسانة أمام أسوان.

وأُقيمت مساء أمس الأحد 5 مباريات في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة، الداخلية أمام السويس، أبو قير للأسمدة مع وادي دجلة، المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة والسكة الحديد مودرن أمام راية.

 نتائج  مباريات اليوم  في الجولة الثالثة بدوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج  1-1 

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0 

الترسانة ضد أسوان 0-1 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 

أبو قير والمنصورة  3-0. 

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

دوري المحترفين، الترسانة يتعادل سلبيا مع أسوان في الشوط الأول

سبورتنج يوقف سلسلة فوز المقاولون، نتائج مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين

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سبورتنج يوقف سلسلة فوز المقاولون، نتائج مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين

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