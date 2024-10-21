الدوري الممتاز بـ "نيو لوك" في نسخته الـ 67، مسابقة محلية بنكهة ألمانية، رئيس جديد للمسابقات خلفا لـ عامر حسين، دياب يعد بتطوير جذري في بث المباريات

تشهد مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 67 للموسم الكروي الجديد 2024 – 2025، العديد من التغييرات، التي فرضتها الظروف التي عاشتها المسابقة في السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ دوري كورونا الأطول فى تاريخ الكرة المصرية، والذي استمر 405 يوما، حيث انطلقت المسابقة فى 21 سبتمبر 2019 وانتهت يوم 31 أكتوبر 2020، وشهد الموسم وقتها العديد من الأحداث الاستثنائية، على رأسها توقف الدورى قرابة الـ 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم كله وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى بأغلب دول العالم.

دوري كورونا وتبعاته على الكرة المصرية

وطالبت أصوات عديدة وقتها بإلغاء مسابقة الدوري، وبدء مسابقة جديدة مع باقي دوريات العالم بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية واستئناف النشاط بمسابقة جديدة، إلا أن مسئولو اتحاد الكرة وقتها والتي تمثلت في اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، رفضت إلغاء الدوري خوفا من الرعاة الذين هددوا بتوقيع غرامات ضخمة على اتحاد الكرة حال إلغاء المسابقة

وترتب على دوري كورونا أثارا سلبية كبيرة أضرت كثيرا بالكرة المصرية في السنوات الأربع الأخيرة، بعدما تخلف الدوري المصري عن الأجندة الدولية لجميع دوريات العالم، ليبدأ بعدها بثلاثة أشهر وينتهي بعدها بثلاثة أشهر، وهو ما شهدته النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز بالموسم المنصرم، والتي أختتمت يوم 16 أغسطس الماضي.

مسئول الشركة الألمانية التي ستدير الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري بنكهة ألمانية

الأزمات التي شهدتها مسابقة الدوري الممتاز في المواسم الأربع الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمؤجلات للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وتبادل الإتهامات، دفع رابطة الأندية المحترفة إلى التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة في إدارة المسابقات الرياضية، لتكون مسئولة عن إدارة جدول الدوري المصري في نسخته الجديدة للموسم الكروي 2024 – 2025 .

وبالفعل وضعت الشركة الألمانية جدول مسابقة الدوري للموسم الجديد مستخدمة تقنية الذكاء الإصطناعي على حد زعم مسئولي رابطة الأندية، ما يضمن تنظيمًا عاليًا للمباريات وتوزيعًا عادلًا للأعباء على الفرق.

شكل جديد لمسابقة الدوري الممتاز بالموسم الجديد

وقررت رابطة الأندية المحترفة بعد الحصول على موافقة أندية المسابقة، إقامة الدوري الممتاز في نسخته المقبلة بشكل استثنائي سعيا لاعادة الإنتظام والإستقرار لأعرق بطولة محلية داخل القارة الإفريقية وحتى تتوافق مواعيدها مع باقي الدوريات في باقي دول العالم

جدول الدوري الممتاز، فيتو

دوري من دور واحد

وتقام مسابقة الدوري الممتاز في النسخة القادمة من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين أحدهما لحسم اللقب وتضم الأندية أصحاب المراكز التسع الأولى في الدور الأول، والمجموعة الثانية للأندية أصحاب المراكز من العاشر وحتى الثامن عشر، لتحديد الهابطين، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34 مباراة.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الدوري الممتاز في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى (دوري المحترفين) بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025- 2026 هبوط 4 أندية.

رئيس جديد للجنة المسابقات خلفا لـعامر حسين

وشهدت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تغييرات إدارية، حيث تولى طه عزت منصب المدير خلفًا لعامر حسين، الذي طالته اتهامات كثيرة بإفساد المسابقة في الموسمين الماضيين.

وجاء تعيين طه عزت في هذا المنصب في إطار سعي الرابطة لتحديث آليات العمل وتحقيق المزيد من الاحترافية، خاصة أن الأخير تولى إدارة لجنة المسابقات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ويعتمد على الأسلوب العلمي في تنظيم المسابقات.

وأكد طه عزت، مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، إلتزام لجنته بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الأندية في الموسم الجديد 2024- 2025، كما أكد سعي اللجنة لتحقيق العدالة بين جميع الأندية وضمان حصول كل فريق على فرص متساوية في المنافسة.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، فيتو

موعد إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المحترفة خلال حفل القرعة السبت الماضي أن مسابقة الدوري الممتاز، ستنطلق يوم 30 أكتوبر الجاري، على أن تختتم أحد يومي 29 أو 30 مايو المقبلين.

تطور جذري في البث الفضائي لمباريات الدوري المصري

وفيما يتعلق بالبث الفضائي للمباريات، أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن خطوات جديدة لتحسين جودة بث مباريات الدوري المصري وكأس الرابطة في الموسم الجديد 2024- 2025 .

وأكد دياب أن البث التلفزيوني للمباريات سيحظى بتطوير جذري، استجابة لرغبة الأندية والجماهير، مشيرا إلى تعاقد الرابطة مع شركة ألمانية متخصصة في مجال البث التلفزيوني، بهدف الارتقاء بجودة الإنتاج والبث التلفزيوني للمباريات، وأوضح أن هذا القرار جاء بناءً على رغبة غالبية الأندية المصرية في تحسين صورة الدوري المصري عالميًا.