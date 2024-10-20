موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، كشفت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الأحد، مواعيد مباريات الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025، المقرر انطلاقها يوم 30 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الخامسة عشر

وبحسب الجدول فإن الأهلي يواجه غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز يوم السبت 22 فبراير 2025 ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8.

وتنقل مباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، كونها صاحبة الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري الممتاز.

درع الدوري الممتاز، فيتو

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز



وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.



شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

وأجريت القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.