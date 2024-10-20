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رياضة

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد مباريات الدور الأول  في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

 

مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

وجاءت مواعيد مباريات الدور الأول كالتالي:

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طلائع الجيش ضد المصري
حرس الحدود ضد سموحة
مودرن سبورت ضد إنبي
الجونة ضد زد
الزمالك ضد البنك الأهلي
فاركو ضد الاتحاد السكندري
الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا
الإسماعيلي ضد غزل المحلة
بيراميدز ضد بتروجت

 

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 


وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.



شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

وأجريت القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

 

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

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