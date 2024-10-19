شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز، نظام جديد للبطولة، الذكاء الاصطناعي يضع الجدول والملاعب، تحديد موعد الانطلاق والنهاية، وكلاسيكو الأهلي والزمالك في الجولة الـ 15 (صور)

تقام بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم 2024/2025 بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وأجريت اليوم السبت قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025 في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

أحمد دياب يكشف موعد انطلاق وانتهاء الدوري الممتاز

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، عن موعد انطلاق الدوري الممتاز موسم 2024-2025 وموعد نهايته.

وقال خلال مؤتمر إجراء قرعة الدوري الممتاز:" نعدكم بأن التصوير والبث سيكون مختلفا بعد عقد العديد من الاجتماعات ليكون المستوى يليق بالكرة المصرية.

وأشار إلى أن أغلب الأندية وافقت على النظام الجديد للدوري الممتاز من أجل حل أزمة تلاحم المواسم.

وأضاف:" يبدأ الدوري الممتاز 30 أكتوبر 2024 وينتهي في 30-5-2025،، وتعاقدنا مع الشركة الألمانية بناءً على رغبة غالبية الأندية المصرية".

الشركة الألمانية: اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي لوضع جدول مباريات الدوري الممتاز

وكشف فيليب هانيمان ممثل الشركة الألمانية الجديدة المسئولة عن وضع جدول الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025 عن آلية وضع جدول المباريات.

وقال فيليب “إن الشركة الألمانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها لوضع جدول مباريات في الموسم الجديد للدوري الممتاز”.

الجولة الأولى من الدوري الممتاز

أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طلائع الجيش ضد المصري

حرس الحدود ضد سموحة

مودرن سبورت ضد إنبي

الجونة ضد زد

الزمالك ضد البنك الأهلي

فاركو ضد الاتحاد السكندري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي ضد غزل المحلة

بيراميدز ضد بتروجت

موعد قمة الأهلي والزمالك

أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك في الأسبوع الـ 15 على إستاد القاهرة الدولي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز 2024-2025

الأسبوع الأول: سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني: زد

الأسبوع الثالث: الاتحاد السكندري

الأسبوع الرابع: البنك الأهلي

الأسبوع الخامس:سموحة

الاسبوع السادس: المصري

الاسبوع السابع: إنبي

الاسبوع الثامن: الجونة

الاسبوع التاسع: فاركو

الاسبوع العاشر: بيراميدز

الاسبوع الحادي عشر: مودرن سبورت

الاسبوع الثاني عشر: بتروجيت

الاسبوع الثالث عشر: غزل المحلة

الاسبوع الرابع عشر: الاسماعيلي

الاسبوع الخامس عشر: الزمالك

الأسبوع السادس عشر: حرس الحدود

الاسبوع السابع عشر: طلائع الجيش

جدول مباريات الزمالك في الدوري الممتاز 2024-2025

وجاءت مباريات الزمالك في الدور الأول للدوري الممتاز كالتالي:

في الجولة الأولى: الزمالك × البنك الأهلي ستاد القاهرة

في الجولة الثانية: سموحة × الزمالك ستاد برج العرب

في الجولة الثالثة: الزمالك × المصري البورسعيدي ستاد برج العرب

في الجولة الرابعة: غزل المحلة × الزمالك ستاد المحلة

في الجولة الخامسة: الزمالك × سيراميكا ستاد القاهرة

في الجولة السادسة: الزمالك × طلائع الجيش ستاد الكلية الحربية

في الجولة السابعة: الزمالك × الاتحاد السكندري ستاد القاهرة

في الجولة الثامنة: الزمالك × حرس الحدود ستاد القاهرة

في الجولة التاسعة: الزمالك × مودرن سبورت ستاد القاهرة

في الجولة العاشرة: الزمالك × الجونة ستاد القاهرة

في الجولة الحادية عشر: الزمالك × بيراميدز ستاد الدفاع الجوي

في الجولة الثانية عشر: الزمالك × الإسماعيلي ستاد القاهرة

في الجولة الثالثة عشر: الزمالك × فاركو برج العرب

في الجولة الرابعة عشر: الزمالك × بتروجت ستاد القاهرة

في الجولة الخامسة عشر: الزمالك × الأهلي ستاد القاهرة

في الجولة السادسة عشر: الزمالك × زد ستاد القاهرة

في الجولة السابعة عشر: الزمالك × إنبي ستاد المقاولون العرب

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز



وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.





شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز



وأجريت القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025



يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.