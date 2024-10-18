إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف،إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا اتجاه المنيا بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم سعد قطب إبراهيم 67 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد علي 60 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونورهان عصام عبد الحكيم 3 سنوات، مصابة بكدمات بالصدر، وكيرولس جرجس يعقوب 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف.