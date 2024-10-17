ننشر أسماء 9 مصابين في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري النيل ببني سويف

حصلت "فيتو" على أسماء 9 مصابين في حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص وملاكي" أعلى كوبري النيل بمحافظة بني سويف، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين ببني سويف

والمصابين هم: مسعود محمد علي، 35 سنة، مصاب بنزيف بالمخ وجرح بالرأس 7 سم; وأحمد محمد محمد، 32 سنة، مصاب بسحجات بالجسم; وحازم سمير محمود، 19 سنة، مصاب بكسر بالعمود الفقري; وطارق سمير محمود، 24 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم; وأحمد محمود معوض، 28 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر والساق الأيمن; ومصطفى عيد معوض، 35 سنة، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر; وأحمد عبد الله مظهر، 25 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر; ومحمد نمر صالح، 27 سنة، مصاب بنزيف داخلي; وآخر مجهول الاسم، 30 سنة، مصاب ببتر بالساقين.

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم بين سيارتين "ميكروباص وملاكي" أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

نقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بـ4 سيارات انتقلت إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، ووفقًا للمصادر الطبية، تفاوتت إصابات المصابين بين المتوسطة والخطيرة، ويخضع بعضهم لرعاية مكثفة، تحت إشراف الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحادث، وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية التي تأثرت نتيجة التصادم، وتم تحرير المحضر اللازم.