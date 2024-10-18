تكليف مهم من محافظ بني سويف بشأن التعريفة الجديدة للمواصلات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اليوم الجمعة، بإجراء جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بعد تحريك سعر الوقود، والمرور على عدد من محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المقررة.

مراجعة الالتزام بتعريفة الأجرة

وأثناء جولته، تحدث السكرتير العام بمحافظة بني سويف، مع عدد من المواطنين والسائقين للتأكد من التزامهم بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أهمية عدم التلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار السكرتير العام، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمتابعة مستمرة لضمان استقرار الأوضاع في قطاع النقل بالمحافظة بعد تحريك أسعار الوقود، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بني سويف يعتمد التعريفة الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اعتمد صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 13.75 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و15.75 جنيها لسعر لتر بنزين 92، و17جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.50 جنيها، و7 جنيهات لغاز تموين السيارات م3.

ورافق السكرتير العام خلال جولته علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات ومسئول الوحدة المحلية وإدارة المواقف ومباحث المرور.