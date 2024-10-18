الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

افتتاح 3 مساجد ببني سويف عقب إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية

افتتاح 3 مساجد ببني
افتتاح 3 مساجد ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، في افتتاح 3 مساجد "اليوم الجمعة" بمركزي: اهناسيا، ببا، بتكلفة تجاوزت عن 2.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

افتتاح 3 مساجد ببني سويف

وافتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا مسجد التوحيد، بقرية غياضة الغربية، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة 2 مليون جنيهًا، وذلك في حضور فضيلة الشيخ سيد نور مدير إدارة أوقاف ببا، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية وأهالي القرية.

كما افتتح هاني الجويلي، رئيس مدينة إهناسيا مسجد "القناوي" بعزبة البسيوني التابعة لمجلس قرية النويرة، عقب إحلاله وتجديده على مساحة 170 مترا مربعا، وبتكلفة 250 ألف جنيه "جهود ذاتية" بجانب افتتاح مسجد "الرحمن" بعزبة رمزي على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة 300 ألف جنيها "إحلال وتجديد" بالجهود الذاتية.

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