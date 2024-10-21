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المقاولون ضد سبورتنج، تفاصيل مباريات اليوم بالجولة الثالثة في دوري المحترفين

دوري المحترفين،فيتو
دوري المحترفين،فيتو

دوري المحترفين، تُستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الاثنين باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين حيث يشهد إقامة 5 العديد من المباريات القوية، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج.

وأُقيمت مساء أمس الأحد 5 مباريات في الجولة الثالثة من  دوري المحترفين، كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة، الداخلية أمام السويس، أبو قير للأسمدة مع وادي دجلة، المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة والسكة الحديد مودرن أمام راية.   

 مباريات اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

 

لافيينا ضد طنطا 

المقاولون العرب ضد سبورتنج

بروكسي ضد بترول أسيوط 

الترسانة ضد أسوان 

القناة ضد ديروط 

 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

 

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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