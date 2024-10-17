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رياضة

دوري القسم الثاني، نبروه يعلن تعيين نجم الأهلي والزمالك مدربا للفريق

نبروه يعلن تعيين
نبروه يعلن تعيين محمد عبد الله مديرا فنيا للفريق، فيتو

دوري القسم الثاني ب، أتم نادي نبروه الرياضي تعاقده مع محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للراحل طارق السعيد.  

وكان نادي نبروة الرياضي أعلن، الأربعاء الماضي، إقالة الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني طارق السعيد بعد جولتين فقط من دوري القسم الثاني ب. 

ولم ينجح نبروه تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق السعيد في الفوز في أي مباراة خلال الجولتين التي خاضهما في دوري القسم الثاني، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مركز شباب تلا 0-0، وخسر في الجولة الثانية من بني عبيد بنتيجة 3-1.       

وأسدل الستار اليوم الأربعاء على مباريات الجولة الثانية ضمن إطار مسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة” والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة. 

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1  

دكرنس ضد دمياط 1-1  

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1 

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3 

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2  

 نتائج مباريات اليوم للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2 

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0 

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

 دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2 

 الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي (باي)

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0 

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1    

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0 

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0 

بايونيرز ضد بيلا 1-0 

 

المجموعة السادسة 

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1 

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

 الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0 

ألعاب دمنهور (باي) 

 

نظام التأهل إلى دوري المحترفين

اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

نتائج مباريات اليوم بالجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

نبروه يقيل جهازه الفني عقب جولتين فقط من دوري القسم الثاني ب

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نبروه يقيل جهازه الفني عقب جولتين فقط من دوري القسم الثاني ب

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