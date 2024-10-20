حبس 3 عاطلين للاتجار بالمواد المخدرة بـ ملايين الجنيهات في المنيا ودمياط

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 عاطلين للاتجار بالمواد المخدرة بـ ملايين الجنيهات، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المنيا ودمياط.

وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش– دراجة نارية "بدون لوحات").

وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من عاطل له معلومات جنائية، تم ضبطه وبحوزته 15 كيلو جرام من المواد المخدرة- فرد محلى.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط عنصر إجرامى"له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرالهيروين – بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

