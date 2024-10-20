جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جريمة قتل هزت الشارع اليمني، خلال الساعات الماضية.
جريمة قتل تهز الشارع اليمني
وذكرت الأجهزة الأمنية في اليمن، أن شابًا أقدم، على ذبح زوجته، وفصل رأسها عن جسدها على نحو مروع، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.
واستدعى الشاب الثلاثيني زوجته العشرينية إلى غرفتهما الخاصة، وقام بذبحها بواسطة سكين، لأسباب ما تزال مجهولة، رغم عدم وجود أي خلافات بينهما، وفق المصادر ذاتها.
وتسببت الجريمة البشعة بصدمة لطفلتي الزوج، وكذلك لأفراد العائلة، فيما غادر الزوج المنزل عقب ارتكاب فعلته بشكل طبيعي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه ومباشرة التحقيقات.
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