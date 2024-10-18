جماعة الحوثي في اليمن تنعى يحيى السنوار

نعت جماعة الحوثي في اليمن المجاهد القائد الكبير يحيى السنوار، مؤكدة دعمها للمقاومة الفلسطينية.

جماعة الحوثي تنعى يحيى السنوار

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خليل الحية، اليوم الجمعة، إن إعادة الأسرى إلى إسرائيل لن يتم إلا بوقف العدوان على القطاع، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.

الحية يعلن استشهاد يحيى السنوار

وأضاف خليل الحية في كلمة تلفزيونية له الجمعة: "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

موقف حماس من الأسرى بعد اغتيال السنوار

وأوضح الحية أن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، مشيرا إلى أن السنوار كان استمرارًا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

واختتم حديثه قائلًا: “إن دماء الشهداء تظل تنير لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات”.