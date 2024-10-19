أخبار الفن اليوم: خطيب نادين نجيم يسرقها.. وأحمد حاتم يكشف تطورات أزمة "الملحد".. سحب ترخيص مقر mbc العراق عقب وصف قادة حماس بالإرهابيين

امتلأت الـ24 ساعة الماضية من السبت 19 أكتوبر 2024 العديد من الأحداث والأخبار الفنية والثقافية.. نستعرض من بينها أبرز العناوين خلال النشرة الفنية لـ«فيتو»:

على مدار الساعات الماضية اشتعلت أزمة كبيرة بالوسط الإعلامي عقب بث فضائية MBC تقريرا يرصد ضحايا الاحتلال الإسرائيلى ويصفهم بالإرهابيين وعلى رأسهم إسماعيل هنية قائد حركة حماس وأبو مهدي المهندس وعدد كبير من قادات المقاومة الفلسطينية.

ما أثار حفيظة عدد كبير من المتابعين الذين يروا فى تلك الأسماء وغيرها عناصر قوية ظلت تواجه الكيان الصهيوني حتى لفظت انفاسها الاخيرة، واستاء الكثيرون من وصف هؤلاء الرموز بـ"الإرهابيين".

وتم اقتحام مقر mbc في بغداد بسبب الفيلم الوثائقي المسيء إلى شهداء قادة المقاومة الفلسطينية وتم إتلاف المقر وإحراقه بالكامل.

وبحسب وكالات عراقية أطلقت هيئة الإعلام والاتصالات بيانا خلال الدقائق الماضية يُفيد بتوقف عمل قناة MBC في العراق لإشعار آخر.

أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، بالعراق، اليوم السبت، إلغاء رخصة عمل قناة MBC في العراق

وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقًا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام، ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

علق النجم تامر حسني على قرار عدم استكمال حفله في الإسكندرية الذي أقيم مساء الجمعة، وذلك بسبب سوء التنظيم، وحالات الإغماء العديدة التي شهدها الحفل بسبب الزحام الشديد.

وقال:تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور الإسكندراني العظيم، وعارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير وبالفعل كان في تدافع، من بعض الناس وواثق إنه غير مقصود، بس يمكن عشان الحفلة دي تخطت التوقعات في حجم الحضور وخصوصًا الإقبال ساعة الحفل كان مفاجئ للجميع.

واختتم تامر حسني حديثه بـ:غنيت ساعة ونص حرصًا على سلامتكم، مليون مبروك لجيل الثانوية العامة يارب تكون سنة علمية سهلة وتعدوا منها على جامِعاتكم وحياتكم العملية بعد كدا، وشكرًا لكل اللي تعبوا في اليوم ده، كل التوفيق للجميع.. إسكندرية أجدع ناس.

اعتذرت النجمة مي عز الدين عن المشاركة فى مسلسل "الكينج" لمحمد إمام الذي من المقرر طرحه بموسم دراما رمضان 2025، وهناك تكهنات بأن تحل الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بديلا لها ضمن أحداث المسلسل.

وتعاقدت المخرجة الكبيرة شيرين عادل على مسلسل "الكينج"، ويأتي بتوقيع المؤلف محمد صلاح العزب.

تواصل الفنانة مى سليم حاليًا تصور دورها في مسلسل "روج أسود"، والذى تلعب خلاله شخصية فتاة مطلقة، وتقطن في أحد الأحياء الشعبية، وتلجأ لمحكمة الأسرة كي تحصل على حقوقها.

وقالت مي سليم في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إنها لا تحب تقديم مشاهد ساخنة في أعمالها، وخلال أعمالها السابقة لا يوجد لها مثل هذه الأدوار من قبل.

وأضافت: أى عمل أقدمه بناء على قصته والأحداث التي يتناولها، والذى اجد نفسي به لا أتردد للحظة في قبوله.

وأكدت أنها لا تمانع في دخول ابنتها عالم الفن، ولكن ذلك بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة، ولابد أن يكون لديها وعي كافى لأخذ هذا القرار.

تصدر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل مؤشرات بحث جوجل والتريندات الرقمية عقب تصريحاته الصادمة بشأن أسباب انفصال النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها

حيث خرج إيلي فى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع «إكس» وقال خلاله:

خطيب نادين سرق منها عشرات الآلاف من الدولارات ومبلغا ماليا كبيرا، واكتشفت أن الهدايا والساعات كلها مزيفة.

علق الفنان أحمد حاتم على الأزمة المُثارة حاليا على عرض فيلم الملحد الذي يقوم ببطولته رفقة حسين فهمي ومحمود حميدة ومنعه من دور العرض السينمائى والإلكتروني.مؤكدًا أنه لا يملك معلومة عن موعد عرض الفيلم، متوقعا أن يشاهد الجمهور هذا العمل سواء من خلال السينما أو المنصات قريبا.

تواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل إش إش الذى تخوض به سباق رمضان القادم، ويتم التصوير حاليا بمنطقة روض الفرج، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام بنفس المنطقة.

وانتهت أسرة مسلسل إش إش من تصوير ما يقرب من 80٪ من أحداث العمل، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، وحاليا يتم تصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل.

حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، وذلك على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب.

وكرم الملتقى في حفل افتتاحه كلا من الفنان أحمد صيام، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع، الكاتب والمخرج العماني عماد الشنفري.

وأهدى ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي درع دورته السابعة لروح الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، والتي تحمل الدورة اسمه، حيث تسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس.