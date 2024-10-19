السبت 19 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بسبب السرقة والهدايا المزيفة، انفصال نادين نجيم عن خطيبها رجل الأعمال يتصدر الترند (فيديو)

نادين نجيم وخطيبها
نادين نجيم وخطيبها السابق.فيتو

تصدر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل مؤشرات بحث جوجل والتريندات الرقمية عقب تصريحاته الصادمة بشأن أسباب انفصال النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها.

حيث خرج إيلي فى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع «إكس» وقال خلاله:

خطيب نادين سرق منها عشرات الآلاف من الدولارات ومبلغا ماليا كبيرا، واكتشفت أن الهدايا والساعات كلها مزيفة.

 

وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام" عن انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريك ناربيكيان، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت أكثر من عام خلال الفترة الماضية. 

وكتبت نادين نسيب نجيم عبر خاصية الاستوري قائلة: “مازلت سينجل وسعيدة”. 

 

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