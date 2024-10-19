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ثقافة وفنون

مي عز الدين تعتذر عن مسلسل "الكينج" لمحمد إمام

مى عز الدين ومحمد
مى عز الدين ومحمد امام.فيتو

اعتذرت النجمة مي عز الدين عن المشاركة فى مسلسل "الكينج" لمحمد إمام الذي من المقرر طرحه بموسم دراما رمضان 2025، وهناك تكهنات بأن تحل الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بديلا لها ضمن أحداث المسلسل.

وتعاقدت المخرجة الكبيرة شيرين عادل على مسلسل "الكينج"، ويأتي بتوقيع المؤلف محمد صلاح العزب.

مسلسلات محمد إمام وشيرين عادل

وقبيل “الكينج”.. جمعت نجاحات درامية قوية لكل من المخرجة شيرين عادل ومحمد إمام محمد صلاح العزب، إذا حققا معا نجاحا مدويا من خلال أعمال عرضت بمواسم رمضانية مختلفة.

فكان أول عمل درامي من بطولة محمد إمام والمعنون بــ “هوجان” من توقيع شيرين عادل.. ومسلسل هوجان صدر عام 2019، وتدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة “هوجان” في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع... وشارك محمد إمام بطولة العمل كل من؛ محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، والفنان الكبير صلاح عبد الله… وجاء من تأليف صلاح العزب.

كذلك حقق الثلاثي محمد إمام وشيرين عادل ومحمد صلاح العزب نجاحا شعبيا من خلال مسلسل الدراما “النمر” الذي عرض فى 2021 تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي شجاع يلقب بالنمر (محمد إمام)، يتخفى إبان هربه من مجموعة تجار اسلحة تريد قتله على يد بعض من رجال الصاغة فتسعفه فتاة بعد صدمه بالسيارة حيث يفقد ذاكرته نتيجة الحادثة لتبدأ أحداث المسلسل في اطار من دراما الغموض والتشويق.

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أسماء أبو اليزيد الفنانة مي عز الدين المخرجة شيرين عادل عادل امام كريم محمود عبد العزيز مي عز الدين

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