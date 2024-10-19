ملتقى المسرح الجامعي يكرم صيام وأبو سريع ويهدي درع دورته لروح فؤاد المهندس (صور)

أقيم منذ قليل، حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، وذلك على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب.

المكرمون في افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

وكرم الملتقى في حفل افتتاحه كلا من الفنان أحمد صيام، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع، الكاتب والمخرج العماني عماد الشنفري.

درع الملتقى لروح الفنان فؤاد المهندس

وأهدى ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي درع دورته السابعة لروح الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، والتي تحمل الدورة اسمه، حيث تسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس.

جيميناي أفريقيا

كما أهدى ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الدرع الخاص به لمؤسسة جيميناي أفريقيا على دورها في دعم الملتقى ورعايته.

رئيس ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

وقال المخرج عمرو قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي إن الجامعة لم تكن دور علم فقط لكنها جامعة لكل ما يساهم في بناء الإنسان والعقل والروح، مشيرا إلى أن الملتقى يبذل الكثير من اجل استمرار المشروع ورسالته التنويرية.

وأضاف "قابيل" إن الحياة تضعنا في اختبار صعب كل عام لنختبر قناعتنا بحلمنا وتمسكنا به، مؤكدا أن المسرح يعلمنا الحب والحق كما علمنا المقاومة.

حفل افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن دورات الملتقى السابقة ورصد أبرز المحطات من عمر ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، كما شهد الحفل الوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث الجلالة من طلاب الجامعة.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية وهي كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا.

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة.

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها.

وتقام الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 19 أكتوبر الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، وتحمل الدورة الجديدة اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس.