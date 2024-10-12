تكريم صيام وأبو سريع، تفاصيل الدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

كشف ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل عن تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة مجموعة من العروض المسرحية الجامعية.

مؤتمر ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للملتقى، والفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت وغيرهم من الشخصيات العامة والمسرحيين والنقاد.

تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الدورة الجديدة من الملتقى على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، وذلك مساء يوم 19 أكتوبر الجاري، فيما يقام حفل الختام المقرر له يوم 25 من الشهر نفسه، وذلك على خشبة مسرح كلية الفنون بجامعة الجلالة.

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية وهي كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا.

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة.

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها.

المكرمون في ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

فيما يكرم الملتقى هذا العام كل من: الفنان أحمد صيام، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع، الكاتب والمخرج العماني عماد الشنفري.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وتقام الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 19 أكتوبر الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، وتحمل الدورة الجديدة اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس.