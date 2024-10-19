قرار عاجل من مجلس المفوضين العراقيين بشأن رخصة Mbc

أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، بالعراق، اليوم السبت، إلغاء رخصة عمل قناة MBC في العراق.

وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقًا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام، ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب،

فإننا نؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق". وأضافت، "قرر الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".

يذكر أن قناة MBC 1 عبر برنامج " MBC في أسبوع"، أذاعت تقريرا بالأمس بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين" ووصفت خلال بزعماء المقاومة" بالإرهابيين"..مما ترتب عليه قيام البعض باقتحام مقر القناة في العراق وحرقها اعتراضا على ما جاء بالتقرير.