مي سليم: مليش في المشاهد الساخنة.. وهذا شرطي لدخول ابنتى الفن

تواصل الفنانة مى سليم حاليًا تصور دورها في مسلسل "روج أسود"، والذى تلعب خلاله شخصية فتاة مطلقة، وتقطن في أحد الأحياء الشعبية، وتلجأ لمحكمة الأسرة كي تحصل على حقوقها.



وقالت مي سليم في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إنها لا تحب تقديم مشاهد ساخنة في أعمالها، وخلال أعمالها السابقة لا يوجد لها مثل هذه الأدوار من قبل.



وأضافت: أى عمل أقدمه بناء على قصته والأحداث التي يتناولها، والذى اجد نفسي به لا أتردد للحظة في قبوله.



وأكدت أنها لا تمانع في دخول ابنتها عالم الفن، ولكن ذلك بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة، ولابد أن يكون لديها وعي كافى لأخذ هذا القرار.



تفاصيل مسلسل روج أسود

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.