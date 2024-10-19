السبت 19 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عقب إحراق المقر بسبب تقرير «إرهابيين»، وقف عمل قناة MBC في العراق لإشعار آخر

mbcالعراق.فيتو
mbcالعراق.فيتو

على مدار الساعات الماضية اشتعلت أزمة كبيرة بالوسط الإعلامي عقب بث فضائية  MBC تقريرا يرصد ضحايا الاحتلال الإسرائيلى ويصفهم بالإرهابيين وعلى رأسهم إسماعيل هنية قائد حركة حماس وأبو مهدي المهندس وعدد كبير من قادات المقاومة الفلسطينية.

ما أثار حفيظة عدد كبير من المتابعين الذين يروا فى تلك الأسماء وغيرها عناصر قوية ظلت تواجه الكيان الصهيوني حتى لفظت انفاسها الاخيرة، واستاء الكثيرون من وصف هؤلاء الرموز بـ"الإرهابيين".

وتم اقتحام مقر mbc في بغداد بسبب الفيلم الوثائقي المسيء إلى شهداء قادة المقاومة الفلسطينية وتم اتلاف المقر وإحراقه بالكامل. 

وبحسب وكالات عراقية  أطلقت هيئة الإعلام والاتصالات بيانا خلال الدقائق الماضية  يُفيد بتوقف عمل قناة MBC في العراق لإشعار آخر.

وجاء فى بيان لمجلس المفوضين بهيئة الإعلام والاتصالات أنه تم إلغاء رخصة قناة MBC الفضائية ويوجه الجهاز التنفيذي بالهيئة بإيقافها عن العمل في العراق.

 

 

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وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة عن قرار نقابة الفنانيين العراقيين منع التعاون مع قناة "إم بي سي" العراق.
كما تردد إلغاء فنانين وإعلاميين عراقيين  التعاقد مع قناة "ام بي سي" العراق في الموسم الرمضاني بعد إساءتها لرموز من العراق وفلسطين.. إلا أنه تبين أنه لا صحة لقرار نقابة الفنانين العراقيين بمنع الفنانين من العمل في mbc Iraq  والتصوير الأعمال مستمرة.
 


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