الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول رد من إيران على اتهام نتنياهو لها بمحاولة اغتياله

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، أي علاقة لطهران بالطائرة المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران هي من حاولت  القضاء عليه وعلى زوجته سارة نتنياهو.

نتنياهو يوجه رسالة لطهران بعد محاولة اغتيالة

ووصف نتنياهو محاولة طهران القضاء عليه وعلى زوجته بـ "الخطأ الفادح"، وادعي نتنياهو: " الإيرانيون الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا "خطأ فادحا"، وهذا لن يمنعني وإسرائيل من معركتنا.

وهدد نتنياهو أن كل من يمس بالإسرائيليين سيدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

واختتم نتنياهو كلامه قائلًا: "سنواصل القضاء عليكم، وإعادة رهائننا من غزة، وضمان سلامة مواطنينا في الشمال، وسنحقق جميع أهداف الحرب التي حددناها لأنفسنا، ونغير الأمن الإقليمي لسنوات عديدة قادمة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

إسرائيل الأمم المتحدة البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إيران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

بعد محاولة اغتياله، نتنياهو يوجه رسالة تهديد لـ إيران

المعنى في قصف بيت نتنياهو!

بعد استهدافها منزل نتنياهو، معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

منوعات

المزيد

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية