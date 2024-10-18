أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يهزم الزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا،بعثتا الزمالك وبيراميدز يتقابلان في استاد زايد للكريكت،إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفان مادسن المدير الفني، على نظيره الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في المغرب.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (15-13).



كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة تفكير مارسيل كولر مدرب الفريق في الدفع بـ محمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري بعد غد الأحد.

وكانت العديد من الأنباء انتشرت خلال الفترة الماضية والتي أشارات إلى تفكير كولر في الدفع بـ أفشة في التشكيل الأساسي.

تواجد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي المجلس في الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، لحضور مران الأبيض استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.



وحرص ثلاثي مجلس الإدارة على التواجد من أجل مؤازرة الفريق في المران قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي.

انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.



وكان اللاعب يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك الزناري في التدريبات البدنية والفقرة الفنية بصورة طبيعية، قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.



أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، المقرر لها الرابعة والنصف مساء غد السبت ضمن مواجهات الجولة الجولة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ بالغردقة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض.



حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر مؤمن نبوى المدير الإداري للمنتخب وإسلام شاكر مدير المهمات.

تقابلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بعثة فريق بيراميدز، على هامش التدريبات الجماعية للفريقين، اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، قبل المباراة المرتقبة بينهما المقرر لها الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة لاعبي بيراميدز وأعضاء الجهاز الفني للفريق في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.

السوبر المصري، وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل قليل، أطقم الحكام الدولية المصرية التي تدير مباريات بطولة السوبر المصري في الإمارات.

انتظم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في المران الأول للفريق والذي أقيم اليوم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



وكان وسام أبو علي قد تخلف عن السفر مع الفريق من القاهرة إلى الإمارات، حيث توجه مباشرة من قطر إلى أبوظبي، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام الكويت واتفق مع الجهاز الفني على السفر مباشرة من قطر إلى الإمارات دون الحضور إلى القاهرة والسفر رفقة بعثة الأهلي.



خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات خططية متنوعة خلال مران الفريق وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مرانه الجماعي الأول على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، في دولة الإمارات استعدادًا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري.

كاف، شارك خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماعات لجنة التدقيق المالي التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للتجهيز للميزانية الخاصة بـ كاف.



وشارك الدرندلي ضمن لجنة التدقيق المالي والتي تضم رئيس و٦ أعضاء، في مناقشات استمرّت لعدة ساعات في حضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” منح المغرب حق استضافة حفل توزيع جوائز CAF لعام 2024، وللعام الثالث على التوالي.

أعلن يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق فيزبرم المجري إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب الدرع عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك قدر الله ما شاء فعل قطع في الرباط الصليبي.

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

واستمر المران لمدة ساعة ونصف، في أول التدريبات بعد وصول البعثة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وشهد التدريب العديد من الفقرات الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

أعلن نادي استقلال طهران الإيراني، تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب الألباني ميودراغ بوزوفيتش الذي رحل بسبب سوء النتائج.