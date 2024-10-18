بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف"

كاف، شارك خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماعات لجنة التدقيق المالي التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للتجهيز للميزانية الخاصة بـ كاف.

وشارك الدرندلي ضمن لجنة التدقيق المالي والتي تضم رئيس و٦ أعضاء، في مناقشات استمرّت لعدة ساعات في حضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” منح المغرب حق استضافة حفل توزيع جوائز CAF لعام 2024، وللعام الثالث على التوالي.

16 ديسمبر حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

من المقرر أن تقام نسخة 2024 من جوائز CAF للأفضل يوم 16 ديسمبر 2024، وذلك من خلال قرار من المكتب التنفيذي للكاف.

يذكر أن النيجيري فيكتور أوسيمين فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في العام الماضي.