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رياضة

منتخب مصر بـ الأحمر أمام غانا في افتتاح أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدًا

زي منتخب الشاطئية
زي منتخب الشاطئية أمام غانا، فيتو

منتخب الشاطئية، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، المقرر لها الرابعة والنصف مساء غد السبت ضمن مواجهات الجولة الجولة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ بالغردقة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر مؤمن نبوى المدير الإداري للمنتخب وإسلام شاكر مدير المهمات.

موعد مباراة مصر وغانا

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

 

 

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني وطالبهم بضرورة تقديم مستوى يليق بمنتخب مصر خلال البطولة الأفريقية، والعمل على تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ونقل أبو الوفا دعم ومساندة مجلس الإدارة الاتحاد بالكامل للاعبين والجهاز الفني لتشجيعهم على مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير المصرية.

مجموعة مصر وقائمة المنتخب في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفى أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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منتخب الشاطئية امم افريقيا للكرة الشاطئية موعد مباراة مصر وغانا منتخب غانا محمد أبو الوفا

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موعد مباراة مصر وغانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

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