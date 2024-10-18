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أرقام الأهلي في السوبر المحلي، الأكثر تتويجا بالبطولة بـ14 لقبا، الأغزر تهديفا بـ 23 هدفا، حقق الـ كلين شيت 13 مباراة، تاريخ مواجهاته مع أول منافسيه

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 اكتوبر إلي 24 من الشهر ذاته وتمثل بطولة كأس السوبر المصري أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره خاصة بعد خسارة الفريق لقب السوبر الإفريقي لحساب نادي الزمالك. 

ويستهل الأهلي مشواره في السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في الدور نصف نهائي.

وتستعرض فيتو خلال السطور القادمة عدة أرقام عن الأهلي خلال مشاركتة  في بطولة السوبر علي مدار تاريخه. 

 

المشاركة الأولى للأهلى بالسوبر المحلي


ونجح الفريق الأحمر في  الفوز على الزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى عام 2003 عندما فاز بركلات الترجيح بنتيجه 1/3 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف فى أولى مشاركته ببطولة السوبر المحلى.

الأهلي الأكثر تحقيقا للقب في التاريخ 

ويمتلك النادي الأهلي الرقم القياسي كأكثر نادي يفوز بالقب في تاريخ البطولة برصيد 14 بطولة، وكان أول ألقابه موسم 2002/ 2003 وأخرها لقب النسخة الأخيرة. 

وجاءت مواسم تتويج الأهلي بكأس السوبر كالتالي: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022, 2022/2023.

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23 هدفًا للأهلي في السوبر المصرى 


وأحرز لاعبو الأهلي 23 هدفًا خلال الـ19 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة السوبر المحلى، وتلقت شباكه 8 أهداف.

سجلات هدافي الأهلى بالسوبر المصرى 

وسجل النادي الأهلي خلال السوبر المصري 23 هدفا خلال مشاركاته الـ18 في البطولة، وجاءت سجلات هدافي الأحمر كالتالي: 

1- أحرز وائل جمعة هدفا في شباك فريق إنبي في كأس السوبر المحلي عام 2005.
2- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق إنبي في  كأس السوبر المحلى عام 2006.

3- أحرز شادى محمد هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في كأس السوبر المحلي عام 2007.
4- سجل أحمد حسن هدفا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2008.
5- أحرز معتز اينو هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2008.
6- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق حرس الحدود في  كأس السوبر المحلي عام 2010.
7- أحرز محمد ناجي جدو هدفًا في شباك فريق إنبى في  كأس السوبر المحلي عام 2012.
8- سجل عبد الله السعيد هدفا في شباك فريق إنبى في  كأس السوبر المحلى عام 2012.
9- أحرز عبدالله السعيد هدفًا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2015.
10- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2015.


12- سجل وليد أزارو هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في كأس السوبر المحلى عام 2018.
13- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2019.
14- أحرز جونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2019.
15- سجل جونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2019.
16- أحرز برونو سافيو هدفا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2021.
17- سجل كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2021.
18- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق بيراميدز في كأس السوبر المحلى عام 2022.
19- سجل أمام عاشور هدفا في شباك سيراميكا كليوباترا عام 2023

20ـ سجل كهربا هدفا في شباك مودرن سبروت عام 2023

21ـ احرز حسين الشحات هدفا في شباك مودرن سبروت عام 2023

22ـ سجل أنتوني موديست هدفا في شباك مودرن سبروت عام 2023

23ـ سجل كريم فؤاد هدفا في شباك مودرن سبروت عام 2023


19 مباراة للأهلي بكأس السوبر المصري


وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 19 مباراة في بطولة كأس السوبر المصري، حيث نجح في تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتلقى الخسارة أربع مرات.

https://youtu.be/S5EqW9Gk_EQ?si=s1vr5NhBKKwDU_u-


13مباراة كلين شيت للأهلي بكأس السوبر  

 

ونجح الفريق الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة خلال الـ 19 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة كأس السوبر المصري وهي كالتالي:  

1- الأهلي 0-0 الزمالك كأس السوبر عام 2003 (3-1) ركلات الترجيح.
2- الأهلي 1-0 إنبي كأس السوبر عام 2005
3-الأهلي 1-0 إنبي كأس السوبر عام 2006
4- الأهلي 2-0 الزمالك كأس السوبر عام 2008
5- الأهلي 1-0 حرس الحدود كأس السوبر عام 2010
6- الأهلى 0-0 الزمالك كأس السوبر عام 2014 ( 5-4) ركلات الترجيح
7- الأهلى 0-0 الزمالك كأس السوبر عام 2017(1-3) ركلات الترجيح
8- الأهلى 1-0 المصرى البورسعيدي كأس السوبر عام 2018
9- الأهلى 0-0 الزمالك كأس السوبر عام 2020 (3-4) ركلات الترجيح
10-  الأهلى 0-0 طلائع الجيش كأس السوبر عام 2021 (2-3) ركلات الترجيح
11- الأهلى 2-0 الزمالك  كأس السوبر عام 2021
12- الأهلى 1-0 بيراميدز كأس السوبر 2022

13ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي السوبرالمصري 2023 

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا 


1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.
2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.
3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.
4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.
5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.
6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.
7- الأهلى 2-1 سيراميكا كيلوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـالأهلى 1ـ0 سيراميكا كيلوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2024 

9- الأهلى 4-1 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني  للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

 ويلاقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وام بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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