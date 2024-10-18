تدريبات خططية للاعبي الأهلي في المران الأول بالإمارات

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات خططية متنوعة خلال مران الفريق وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مرانه الجماعي الأول على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، في دولة الإمارات استعدادًا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري.

وانتظم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في المران الأول للفريق والذي أقيم اليوم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في الدور نصف النهائي.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي عقب ختام مران الفريق الأول.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.