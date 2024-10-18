حقيقة تفكير كولر بالدفع بـ أفشة في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة تفكير مارسيل كولر مدرب الفريق في الدفع بـ محمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري بعد غد الأحد.

وكانت العديد من الأنباء انتشرت خلال الفترة الماضية والتي أشارات إلى تفكير كولر في الدفع بـ أفشة في التشكيل الأساسي.

وقال المصدر إن كولر لا يفضل فكرة الدفع بأفشة في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا، حيث يرى المدرب السويسري أفشة من أهم الأوراق الرابحة داخل الفريق التي سيستعين بها الأحدث الفارق خلال المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت وام بي سي مصر 2 بشكل حصري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول فى أبوظبي الإماراتية الليلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا بعد غد الأحد فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي.