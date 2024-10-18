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رياضة

إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي

يحيى الدرع
يحيى الدرع

أعلن يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق فيزبرم المجري إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة. 


وكتب الدرع عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك  قدر الله ما شاء فعل قطع في الرباط الصليبي. 

تفاصيل إصابة يحيى الدرع 

جاء ذلك بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة فريقه فيزبريم المجري أمام فريديريشيا الدنماركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط الدرع على أرض الملعب بعد إصابته في الركبة، وخرج محمولًا على أكتاف زملائه.

وفاز فيزبريم على فيدريشيا بنتيجة 34-32 في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ومن المرجح أن يغيب الدرع عن بطولة العالم التي تقام مطلع العام المقبل، في ضربة قوية لمنتخب مصر لكرة اليد.

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يحيى الدرع فريق فيزبرم المجري منتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد

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