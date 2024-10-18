الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يخوض مرانه الأول على ملعب الكريكيت في أبوظبي استعدادا للزمالك (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

واستمر المران لمدة ساعة ونصف، في أول التدريبات بعد وصول البعثة في ساعة مبكرة من صباح اليوم. 

وشهد التدريب العديد من الفقرات الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

انضمام الثلاثي الدولي لبعثة بيراميدز 

واكتملت صفوف بعثة نادي بيراميدز في أبوظبي بانضمام الثلاثي الدولي المحترف، استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ووصل تباعا لفندق إقامة بيراميدز في أبوظبي الثلاثي الدولي، محمد الشيبي قادما من المغرب، وفيستون ماييلي قادما من الكونغو، وبلاتي توريه قادما من بوركينا فاسو، لتكمل صفوف الفريق استعدادا للسوبر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

بيراميدز نادي بيراميدز السوبر المصرى كأس السوبر المصري مباراة الزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

تعرف على قائمة سيراميكا بالسوبر المصري

بيراميدز يخوض أولى تدريباته بأبوظبي اليوم استعدادا للزمالك

السوبر المصري، اكتمال القوة الضاربة لقائمة بيراميدز

السوبر المصري، بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة للإمارات (صور)

الشيبي وماييلي وتوريه يلحقون ببعثة بيراميدز في الإمارات

السوبر المصري، بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى الإمارات (صور)

محمود جاد يتعرض للإصابة في معسكر المصري بالمغرب

المصري يخسر وديًا أمام الجمعية الرياضية المنصورية

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 18- 10- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدلة حدوث عذاب القبر والأسباب المنجية منه

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

المزيد
الجريدة الرسمية