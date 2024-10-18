يديعوت أحرونوت: سماع دوي 4 انفجارات بمنطقة خليج حيفا الإسرائيلية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي 4 انفجارات في منطقة خليج حيفا.

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عكا ومنطقة كريات شمونة شمالي إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف موقع رأس الناقورة البحري برشقة صاروخية.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية على موقع إسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة.