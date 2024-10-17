الخميس 17 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه حيفا والجليل

شمال إسرائيل، فيتو
شمال إسرائيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال وبالتحديد على حيفا والجليل.

حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان أمس الأربعاء، أنه قصف مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة.

ومن جانبها أفادت  القناة 13 الإسرائيلية بوقوع  إصابات مباشرة في كرمئيل نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان.

سقوط إصابات في قصف حزب الله 

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مجد الكروم في الجليل.

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد 10 قذائف صاروخية أطلقت باتجاه الجليل الأدنى.

وأوضح جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت أغلب الصواريخ باتجاه الجليل بينما سقط عدد منها في المنطقة.

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