في مرحلة جديدة وتصعيدية، حزب الله يعلن استهداف 20 موقعا للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 20 موقعًا للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مواقع تمركز الجنود الإسرائيليين في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.



وذكر حزب الله في عدة بيانات أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية دمروا 4 دبابات ميركافا لجيش العدو الإسرائيلي في مرتفع اللبونة، بصاروخين موجّهين، ما أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة طاقمها. كما تم تدمير دبابتين قرب مستعمرة أفيفيم مقابل بلدة مارون الراس باستخدام الصواريخ الموجّهة، بالإضافة إلى استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولة إجلاء المصابين بصلية صاروخية كثيفة".

وأضاف البيان أن "المقاومة استهدفت أيضًا تجمعات للجنود الإسرائيليين في مناطق مختلفة، بما في ذلك مستوطنة كريات شمونة ومزارع شبعا، حيث أصابت الصواريخ عدة مواقع، وأدت إلى خسائر في صفوف العدو".



وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق عن الانتقال إلى "مرحلة جديدة وتصعيدية" في المواجهة مع إسرائيل، وأشار إلى أن خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية العمليات البرية في لبنان قد بلغت نحو 55 قتيلًا وأكثر من 500 جريح.