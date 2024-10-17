قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل: الهجوم الصاروخي الإيراني لم يكن سوى تحذير

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال أخطأت عند استهدافها قادة في المقاومة ظننا منا أن طهران لن ترد.

الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل

وأضاف: "نؤكد لإسرائيل أن الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير (الوعد الصادق 2) كانت مجرد تحذير.. سنضربكم بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافا لنا".

إيران تعرف نقاط ضعف إسرائيل

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "إذا هاجمتم أي نقطة في إيران فسنضرب نفس النقطة لديكم ضربة شديدة.. نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك ذلك جيدا".

واختتم: "أعداؤنا يتكبدون الخسائر بسبب حساباتهم الخاطئة".