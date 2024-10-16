الأمم المتحدة تندد بالهجوم الإسرائيلي علي بلدية النبطية

نددت الأمم المتحدة في لبنان بالهجوم المدمر الذي نفذه جيش الاحتلال على بلدية النبطية خلال اجتماع لفريق الإغاثة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، اعلنت مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد 16 لبنانيا جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان.

إصابة مسعفَين بغارة إسرائيلية

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة مسعفَين بغارة إسرائيلية أثناء مهمة إنقاذ منسقة مع اليونيفيل.

وقبل وقت سابق أفادت تقارير إعلامية بإستشهاد رئيس بلدية النبطية في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة في جنوب لبنان بحسب مسؤولة محلية.

10 غارات استهدفت مدينة النبطية

وقالت المسؤولة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل شنت أكثر من 10 غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان.

وقالت محافظة النبطية، هويدا الترك، إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

عدوان جوي عنيف على مدينة النبطية

وأفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عند العاشرة والربع من صباح اليوم، الأربعاء، عدوانا جويا عنيفا على مدينة النبطية حيث شن أكثر من 10 غارات على معظم الاحياء فيها.

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية"، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارا من العاشرة والثلث من صباح اليوم عدوانا واسعا حيث شن سلسلة غارات على بلدات زبدين، كفرتبنيت، كفرجوز، عبا، جبشيت، شقرا، برعشيت، كفرا، كفردونين، ومجدل سلم،وشوكين وعربصاليم وكفررمان، ورومين.