واشنطن بوست: مقتل مواطن أمريكي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن بيان لعائلة أمريكية، أن المواطن الأمريكي كامل جواد قتل في غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان.

مقتل مواطن أمريكي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض:" إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا حتى الآن".

10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر

وأوضح فراس الأبيض، أن أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وأكد حدوث أضرار جسيمة بعدد من المستشفيات بـالجنوب اللبناني إضافة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية.