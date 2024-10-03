واشنطن بوست: مقتل مواطن أمريكي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن بيان لعائلة أمريكية، أن المواطن الأمريكي كامل جواد قتل في غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان.
مقتل مواطن أمريكي في الغارات الإسرائيلية على لبنان
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض:" إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا حتى الآن".
10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر
وأوضح فراس الأبيض، أن أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية.
وأكد حدوث أضرار جسيمة بعدد من المستشفيات بـالجنوب اللبناني إضافة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.