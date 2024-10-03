الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

واشنطن بوست: مقتل مواطن أمريكي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن بيان لعائلة أمريكية، أن المواطن الأمريكي كامل جواد قتل في غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان.

مقتل مواطن أمريكي في الغارات الإسرائيلية على لبنان 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض:" إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا حتى الآن".

10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر

وأوضح فراس الأبيض، أن أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وأكد حدوث أضرار جسيمة بعدد من المستشفيات بـالجنوب اللبناني إضافة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية.

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حرب لبنان، إسرائيل تشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

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آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا

 

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لبنان الغارات الإسرائيلية على لبنان واشنطن بوست جنوب لبنان

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