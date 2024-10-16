الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع 15 دولارًا في السوق العالمي

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء، فيتو

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا يقدر بـ 15 دولارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، مع متابعة آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية والجيوسياسية.

العقود الآجلة للذهب تسجل ارتفاعًا بنحو 0.6%

وعلى صعيد التداولات، سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بنحو 0.6% أو بمقدار 15 دولارًا إلى 2693.9 دولار للأونصة.

ترقب بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة 

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا والتي تصدر غدًا الخميس، للبحث عن مؤشرات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي من جانب الفيدرالي.

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة 

وتشير توقعات المتداولون إلى احتمالات بنسبة 97.2% لخفض الفيدرالي لمعدل الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب في نوفمبر المقبل، وذلك بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

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أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بختام التعاملات

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