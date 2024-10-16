أسعار الذهب ترتفع 15 دولارًا في السوق العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا يقدر بـ 15 دولارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، مع متابعة آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية والجيوسياسية.

العقود الآجلة للذهب تسجل ارتفاعًا بنحو 0.6%

وعلى صعيد التداولات، سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بنحو 0.6% أو بمقدار 15 دولارًا إلى 2693.9 دولار للأونصة.

ترقب بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا والتي تصدر غدًا الخميس، للبحث عن مؤشرات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي من جانب الفيدرالي.

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة

وتشير توقعات المتداولون إلى احتمالات بنسبة 97.2% لخفض الفيدرالي لمعدل الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب في نوفمبر المقبل، وذلك بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.