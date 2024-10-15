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خارج الحدود

نفاد ذخيرة إسرائيل، صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عجز العتاد العسكري في الاحتلال

الصواريخ الاعتراضية،
الصواريخ الاعتراضية، فيتو

انتشرت خلال الأيام الماضية، تسريبات تتحدث عن العجز الحاد الذي تعاني منه إسرائيل على مستوى العتاد، نتيجة خوضها معارك على جبهات عدة.

الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في الصواريخ الاعتراضية

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصًا في الصواريخ الاعتراضية، في الوقت الذي يستعد لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، ويتعرض لوابل صواريخ يطلقه حزب الله.

 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسئولين عسكريين سابقين وخبراء تأكيدهم، بأن إسرائيل ستواجه قريبا نقصا في الصواريخ الاعتراضية، بينما تعزز دفاعاتها الجوية؛ من أجل الحماية من الهجمات المحتملة لإيران ووكلائها المنتشرين فى دول الجوار.

 

وأوضحت فاينانشال تايمز: "أن أمريكا تسارع إلى سد الثغرات بدرع الحماية الإسرائيلي، الأمر الذي دفعها لإعلان نشر بطارية "ثاد" المضادة للصواريخ، وذلك قبل رد إسرائيلي محتمل على إيران ربما يؤدي إلى المزيد من التصعيد.

مسئولة سابقة فى البنتاجون تؤكد عجز العتاد العسكري لتل أبيب

من جهتها، قالت المسئولة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لمنطقة الشرق الأوسط، دانا سترول، إن إسرائيل تعاني مشكلةً حقيقية على صعيد العتاد العسكري.

 

وأوضحت المسئولة السابقة رفيعة المستوى بالبنتاجون الأمريكي، إنه في حال ردت إيران على هجوم إسرائيلي وانضم حزب الله أيضًا، ستكون الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحت الضغط، موضحة أن المخزون الأمريكى ليس مفتوحًا، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تواصل تزويد أوكرانيا وإسرائيل بالوتيرة نفسها، والأمور تتجه نحو نقطة التحول.

 

أيضا نقلت "فاينانشال تايمز" عن بواز ليفي، الرئيس التنفيذي لـ شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المملوكة للدولة والتى تقوم بتصنيع صواريخ السهم الاعتراضية المستخدمة لإسقاط الصواريخ الباليستية، إنه يعمل بنظام الورديات الثلاث للحفاظ على تشغيل خطوط الإنتاج.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية: "تعمل بعض خطوطنا 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. هدفنا هو الوفاء بجميع التزاماتنا"، مضيفًا أن الوقت المطلوب لإنتاج صواريخ اعتراضية "ليس مسألة أيام". وبينما لا تكشف إسرائيل عن حجم مخزوناتها، يقول ليفي: "ليس سرًا أننا بحاجة إلى تجديد المخزونات".

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