عرقلت تسليمه إلى السعودية ولم تمنحه لأوكرانيا، أهداف أمريكا من نقل نظام ثاد الصاروخي إلى إسرائيل، سياسيون: دعم دفاعات الاحتلال يعكس التناقض في رسائل واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نيتها إرسال نظام دفاع جوي مضاد للصواريخ “ثاد”، المقرر عمله على ارتفاعات عالية داخل إسرائيل، وسوف يتم تشغيله بواسطة قوات أمريكية.

أمريكا تعزز الدفاع الإسرائيلية بنظام ثاد

وقال المسئولون، إن نظام ثاد يساهم في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، خاصةً بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير الذي استهدف البلاد في بداية أكتوبر.

وأوضح الرئيس جو بايدن أن الهدف من هذه الخطوة هو "دعم الدفاع عن إسرائيل"، في ظل التوترات المتزايدة بعد الهجوم الإيراني الذي أطلق أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل.

وأن هذه الخطوة تعتبر محور اهتمام واسع، حيث تشمل نشر قوات أمريكية جديدة على الأرض في إسرائيل، مع وجود عدد صغير بالفعل من الجنود الأمريكيين هناك ويشير هذا الانتشار الجديد لنحو 100 جندي إلى زيادة التورط الأمريكي في الصراع الإقليمي المتزايد.

وتدور التساؤلات حول دلالة الخطوة وما تعكسه من فاعلية الدفاعات الجوية الإسرائيلية، خاصة مع تفاقم الأزمة، وأن إسرائيل لم تقم حتى بتنفيذ هجومها الذي تتحدث عنه على إيران، والذي وصفه وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، بأنه سيكون "قاتلًا ودقيقًا ومفاجئًا".

ضبابية حول تسليم أمريكا نظام ثاد إلى إسرائيل

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان نشر نظام ثاد جزءًا من خطة طوارئ أمريكية لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أو ما إذا كان يعكس قلقًا متزايدًا في واشنطن إزاء ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران. من جهة أخرى، أبدى الرئيس بايدن معارضته لأي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من عواقب ذلك على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وتشير الإحصائيات إلى أن الصواريخ الباليستية، مثل فاتح-1، تستخدم في الهجمات الإيرانية، حيث تدخل الغلاف الجوي ثم تتجه نحو أهدافها.

ونظام ثاد، الذي يتم تصنيعه بواسطة شركة لوكهيد مارتن، يُعتبر فعالًا للغاية في التصدي للصواريخ الباليستية. يتكون النظام من ستة قاذفات مثبتة على شاحنات، مع ثمانية صواريخ اعتراضية لكل قاذفة، ويحتاج إلى طاقم من حوالي 100 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن نظام ثاد مطلوب بشكل كبير، بما في ذلك من قبل أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية، وسبق أن أبدت السعودية رغبتها في الحصول عليه.

شكوك حول فاعلية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي

تمتلك إسرائيل نظام دفاع جوي متطور، يتضمن صواريخ آرو 2 وآرو 3، القادرة على تدمير الصواريخ الباليستية في الفضاء.

ورغم الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل، إلا أن الهجمات الأخيرة أظهرت بعض الأضرار في القواعد العسكرية الإسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول فعالية الأنظمة الدفاعية الحالية.

وحسب تحليلات سياسية، يأتي إعلان نظام ثاد كجزء من تأكيد الإدارة الأمريكية على دعمها الثابت لإسرائيل. فقد أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل خلال العام الماضي، ما يعكس التناقضات السياسية في واشنطن بين الضغط على إسرائيل وخصومها لعدم تصعيد الصراع ودعمها العسكري في الوقت نفسه.

في ختام هذا الوضع المتوتر، يعتبر نشر نظام ثاد جزءًا من الجهود الأوسع التي يبذلها الجيش الأمريكي لدعم إسرائيل وحماية القوات الأمريكية من التهديدات الإيرانية والجماعات المدعومة منها، وتحذر إيران من أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يعرض حياة جنودها للخطر، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط.