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اقتصاد

البلدي تتراجع 11 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تراجع سعر كيلو الطماطم البلدي نحو 11 جنيهًا في الأسواق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض الطماطم شيري والعضوية في الأسواق

كما تراجعت أسعار الطماطم شيري تراجعًا تراوح ما بين 17 و50 جنيهًا في الكيلو، بينما انخفض سعر الطماطم العضوية بنحو 20 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق، وتشمل أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والجملة، فضلًا عن سعر الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ خلال السطور الآتية:

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 22.4 جنيه للكيلو، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و30 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة 

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة تراوح سعر كيلو الطماطم من 14 إلى 20 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ جاءت أسعار الطماطم كالأتي:

  • تراوح سعر طماطم بلدي من 30 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الطماطم معبأة ما بين 43 إلى 51.5 جنيهًا.
  • بلغ سعر طماطم معبأة درجة أولى نحو 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر طماطم معبأة درجة أولى وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا
 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم شيري في الأسواق

  1. بلغ سعر طماطم شيري نحو 145 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعرها السابق.
  2. بلغ سعر كيلو طماطم شيري عضوية نحو 290 جنيهًا، بانخفاض 17 جنيهًا عن سعرها السابق.
 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر الطماطم الأورجانيك في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 86 جنيهًا، طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو، طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو، سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

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الطماطم تبدأ من 14 جنيهًا، تعرف على أسعار الخضراوات في سوق العبور

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