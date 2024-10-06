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اقتصاد

أسعار الطماطم تواصل انخفاضها في الأسواق اليوم الأحد 6/ 10/ 2024

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، واصلت أسعار الطماطم البلدي الانخفاض في الأسواق الشعبية؛ مع استقرار الطماطم في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

استمرار انخفاض سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 24 جنيهًا للكيلو، بانخفاض  جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و30 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة 

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ فتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 7 و15 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ جاءت أسعار الطماطم كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه إلى 307 جنيهات للكيلو.
  • بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا.
  • بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.
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أسعار الطماطم تواصل الانخفاض في الأسواق، تعرف على التفاصيل

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الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

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