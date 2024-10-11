الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الطماطم تبدأ من 14 جنيهًا، تعرف على أسعار الخضراوات في سوق العبور

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 14 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 11 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 20 إلى 30 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 13 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
txt

ارتفاع البصل والفلفل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

txt

ارتفاع البطاطس والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل سعر البامية سعر الفاصوليا سعر الباذنجان سعر الفلفل موقع فيتو فيتو اسعار الطماطم اسعار البطاطس

مواد متعلقة

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

الطماطم ترتفع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تتراجع 3 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

الثوم يقفز 10 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

منوعات

المزيد

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

ماسك يستعرض سيارة أجرة آلية طال انتظارها، وهذا موعد طرحها وسعرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

ما خدمات هيئة الإسعاف غير الطارئة؟ الصحة تجيب

أسعار السكر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في الأسواق

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

ملك الملاعب الترابية.. إنجازات وأرقام رافائيل نادال بعد اعتزاله التنس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

ما فضل التبكير لصلاة الجمعة، وكيف حذرنا النبي من تأخير السعي إلى الصلاة؟

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية