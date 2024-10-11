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اقتصاد

المجنونة تواصل استفزاز المصريين، أحدث أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا في الأسواق، إذ انخفضت نحو 50 قرشًا في الأسواق الشعبية، بينما تراجع سعر كيلو الطماطم نحو 1.5 جنيه في عدد من  السلاسل الغذائية وذلك وفقًا لأحدث الأسعار.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق، وتشمل أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والجملة، فضلًا عن سعر الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ خلال السطور الآتية:

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 25.6 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة 

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة تراوح سعر كيلو الطماطم من 14 إلى 20 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر طماطم بلدي من 30 إلى 36 جنيهًا، تراوح سعر كيلو الطماطم معبأة ما بين 43 إلى 51.5 جنيهًا، تراوح سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه إلى 307 جنيهات للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر الطماطم في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو، طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو، سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام من 43 إلى 62.5 جنيه.

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فاقت الفاكهة والشيري للأثرياء، أحدث أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

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ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم الثلاثاء 8/ 10/ 2024

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