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اقتصاد

فاقت الفاكهة والشيري للأثرياء، أحدث أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا طفيفًا في الأسواق، وفقًا لأحدث الأسعار، وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق، وتشمل أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والجملة، فضلًا عن سعر الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ خلال السطور الآتية:

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 25.8 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة 

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة تراوح سعر كيلو الطماطم من 14 إلى 20 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر طماطم بلدي من 30 إلى 37 جنيهًا، تراوح سعر كيلو الطماطم معبأة ما بين 43 إلى 53 جنيهًا، تراوح سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه إلى 307 جنيهات للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر الطماطم في السلاسل الغذائية

فيما بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو، سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو، سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام من 43 إلى 62.5 جنيه.

وبلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.

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ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم الثلاثاء 8/ 10/ 2024

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تاجر يكشف أسباب أزمة الطماطم ومتى تنخفض الأسعار (فيديو)

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