تاجر يكشف أسباب أزمة الطماطم ومتى تنخفض الأسعار (فيديو)

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق ما جعلها أغلى من المانجو أمر أثار غضب المواطن وأثار تساؤله عن الأسباب ومتى الانفراجة من هذا الأزمة، خلال فصل الصيف المنصرم ونتيجة لموجة الحر الشديدة التي ضربت الأراضي الزراعية.

هذه الموجة الحارة تسببت في تراجع كبير في إنتاج المحصول، ما جعل الطماطم تتحول من "فاكهة الفقراء" إلى "سلعة فاخرة" في بعض الأحيان. فكيف أثرت هذه الموجة على الإنتاج وعلى جيوب المستهلكين؟

موجة الحر وتأثيرها على المحصول

“ محمد” أحد كبار تجار سوق الساحل للجملة تحدث عن أزمة الفلاح والتي تسببت في ارتفاع سعر الطماطم حيث أنه في الصيف المنصرم، كانت الحرارة شديدة لدرجة أنها تسببت في إجهاد النباتات وتقليص الإنتاج. وفقًا لتقارير المزارعين، كان الفدان الواحد في العادة ينتج حوالي 2000 "بارنيكة" (صندوق) من الطماطم. لكن هذه السنة، وبسبب الحر الشديد، انخفض الإنتاج بشكل كبير إلى ما يتراوح بين 700 و400 بارنيكة فقط. هذا الانخفاض الهائل تسبب في نقص شديد بالمعروض في الأسواق، ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل لافت.

الأسباب البيئيه

الحرارة المرتفعة لا تؤثر فقط على نضج الطماطم، بل أيضًا على نموها وإنتاجيتها. عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل مفرط، تزداد فرص تعرض المحاصيل للجفاف والإجهاد الحراري، وهو ما يقلل من جودة الثمار وحجمها. بالإضافة إلى ذلك، يُضعف هذا الحرارة مناعة النباتات، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.

التأثير على الأسواق

وصول سعر الطماطم في الجملة من ١٧ الي ١٩ جنية وحتي تصل إلي المستهلك يكون سعرها من ٢١ الي ٢٧ جنية فمع قلة الإنتاج وزيادة الطلب، شهدت أسعار الطماطم في الأسواق ارتفاعًا كبيرًا. هذا النقص أدى إلى حالة من الغضب لدى المستهلكين الذين اعتادوا على أسعار منخفضة للطماطم، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في المطبخ اليومي. وبالرغم من أن الطماطم تُزرع على مدار العام، إلا أن تأثير موجة الحر كان قويًا بما يكفي ليتسبب في ارتفاع أسعارها لفترة طويلة بعد انتهاء الصيف.

متي تأتي الانفراجة في أزمة الطماطم

وقال محمد أنه خلال ٢٠ يوم سوف تنخفض أسعار الطماطم بشكل تدريجي وذلك بسبب موعد محصول خط الصعيد الذي سوف يجعل المعروض من الطماطم كبير وبسبب عدم تأثر اراضي الصعيد بدرجات الحرارة لاختلاف موعد الزراعة في هذه المحافظات فوجه بحري ومزارع ااسكندرية الصحراوي بدأت الزراعة في بداية الصيف بينما الصعيد يبدأ في منتصف الصيف بعد مرور الموجة الحارة.

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