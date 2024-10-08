ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم الثلاثاء 8/ 10/ 2024

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم ارتفاعا طفيفا في الأسواق، وفقًا لأحدث الأسعار.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق، وتشمل أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والجملة، فضلًا عن سعر الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ خلال السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 25.9 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة تراوح سعر كيلو الطماطم من 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ جاءت أسعار الطماطم كالآتي:

تراوح سعر طماطم بلدي من 30 إلى 37 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الطماطم معبأة ما بين 43 إلى 53 جنيهًا. تراوح سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه إلى 307 جنيهات للكيلو. بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام من 43 إلى 62.5 جنيه. بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.