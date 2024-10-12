ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين عن طريق موقع إلكتروني
ضبطت قوات المباحث الجنائية بقسم شرطة الشيخ زايد شخصين يحملان الجنسية الأجنبية تخصصا في مزاولة نشاطا إجراميا في النصب على المواطنين عن طريق تأسيس موقع إلكتروني.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين بتأسيس موقع إلكتروني للنصب على المواطنين.
وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.