السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين عن طريق موقع إلكتروني

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

ضبطت قوات المباحث الجنائية بقسم شرطة الشيخ زايد شخصين يحملان الجنسية الأجنبية  تخصصا في مزاولة نشاطا إجراميا في النصب على المواطنين عن طريق تأسيس موقع إلكتروني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين بتأسيس موقع إلكتروني للنصب على المواطنين. 

وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم  واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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المباحث الجنائية منطقة الشيخ زايد أمن الجيزة

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