بجوارها علبة لبن، العثور على طفلة حديثة الولادة قُرب مستشفى ببا ببني سويف

عثر أهالي مركز ببا بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار أحد المباني القريبة من مقر مؤقت لمستشفى ببا المركزي، حيث كان بجانبها علبة لبن أطفال.

بلاغ العثور على طفلة حديثة الولادة ببني سويف

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من المواطنين يفيد بالعثور على الطفلة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد البلاغ بإن المبنى الذي وُجدت الطفلة بالقرب منه هو مقر مؤقت لمستشفى ببا المركزي، وذلك بسبب خضوع المبنى الرئيسي للمستشفى لعمليات إحلال وتجديد، وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد بهجت، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، لفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى المتورطين في ترك الطفلة في هذا المكان.

وعقب نقل الطفلة إلى المستشفى، أجرى الفريق الطبي الفحوصات اللازمة لها للتأكد من حالتها الصحية، وقد تم وضع الطفلة في حضانة المستشفى للتأكد من سلامتها ومتابعة حالتها الصحية عن كثب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية الطفلة وضمان سلامتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتكثف وحدة المباحث جهودها لجمع المعلومات والتحقيق في الظروف المحيطة بالحادث، بهدف التوصل إلى هوية من ترك الطفلة في هذا المكان وتحديد دوافعهم.