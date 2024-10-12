105 دول توقع رسالة دعم تدين حملة إسرائيل ضد أمين عام الأمم المتحدة

أدانت رسالة دعم وقعتها 105 دول إعلان إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تقوض قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ تفويضها.

إعلان إسرائيل جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه

وجاء في رسالة دعم نشرت في صفحة بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم على منصة "إكس": "نحن الدول الأعضاء الموقعة على هذه الرسالة، نعرب عن قلقنا العميق وإدانتنا للبيان الصادر عن وزير خارجية إسرائيل الذي أعلن فيه الأمين العام جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت الرسالة أن "مثل هذه الإجراءات تقوض قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ تفويضها الذي يشمل التوسط في النزاعات وتقديم الدعم الإنساني. وفي الشرق الأوسط، قد يؤدي هذا إلى تأخير إنهاء جميع الأعمال العدائية وإنشاء مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث تعيش دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتابعت: "في أوقات التوتر المتصاعد يصبح دور الأمين العام أساسيا في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة. ويلعب دورا حيويا في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الميثاق، بما في ذلك الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الدول".

تقويض قدرة الأمم المتحدة

وقال الموقعون: "نؤكد مجددا دعمنا الكامل وثقتنا في الأمين العام وفي عمله. ونحن على ثقة من التزامه بالسلام والأمن، وبالقانون الدولي بما في ذلك تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط".

وأشاروا إلى أن "جهود الأمين العام تعكس رغبتنا المشتركة في إنهاء العنف والحوار الهادف في السعي إلى تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. ونحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء مع الأمم المتحدة للسعي إلى التوصل إلى حل مستدام وعادل من خلال الدبلوماسية".

وذكرت البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة أن رسالة دعم جوتيريش وقعتها 105 دول.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في 2 أكتوبر الجاري، أن غوتيريش شخص غير مرغوب فيه ومنعته من دخول البلاد.