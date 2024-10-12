السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

105 دول توقع رسالة دعم تدين حملة إسرائيل ضد أمين عام الأمم المتحدة

جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو

أدانت رسالة دعم وقعتها 105 دول إعلان إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تقوض قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ تفويضها.

إعلان إسرائيل جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه

وجاء في رسالة دعم نشرت في صفحة بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم على منصة "إكس": "نحن الدول الأعضاء الموقعة على هذه الرسالة، نعرب عن قلقنا العميق وإدانتنا للبيان الصادر عن وزير خارجية إسرائيل الذي أعلن فيه الأمين العام جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت الرسالة أن "مثل هذه الإجراءات تقوض قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ تفويضها الذي يشمل التوسط في النزاعات وتقديم الدعم الإنساني. وفي الشرق الأوسط، قد يؤدي هذا إلى تأخير إنهاء جميع الأعمال العدائية وإنشاء مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث تعيش دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتابعت: "في أوقات التوتر المتصاعد يصبح دور الأمين العام أساسيا في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة. ويلعب دورا حيويا في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الميثاق، بما في ذلك الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الدول".

 

تقويض قدرة الأمم المتحدة

وقال الموقعون: "نؤكد مجددا دعمنا الكامل وثقتنا في الأمين العام وفي عمله. ونحن على ثقة من التزامه بالسلام والأمن، وبالقانون الدولي بما في ذلك تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط".

وأشاروا إلى أن "جهود الأمين العام تعكس رغبتنا المشتركة في إنهاء العنف والحوار الهادف في السعي إلى تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. ونحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء مع الأمم المتحدة للسعي إلى التوصل إلى حل مستدام وعادل من خلال الدبلوماسية".

وذكرت البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة أن رسالة دعم جوتيريش وقعتها 105 دول.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في 2 أكتوبر الجاري، أن غوتيريش شخص غير مرغوب فيه ومنعته من دخول البلاد.

ماكرون يجدد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل أنطونيو جوتيريش جوتيريش الأمم المتحدة فلسطين فلسطين وإسرائيل الخارجية الإسرائيلية

مواد متعلقة

برسالة قوية، مجلس الأمن يرد على قرار إسرائيل بشأن جوتيريش

واشنطن تعلق على قرار إسرائيل إعلان جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"

وزير الخارجية لـ جوتيريش: مصر ترفض أى ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب

جوتيريش: يجب على أمريكا الضغط على إسرائيل لوقف الحرب

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة ببشتيل

قبل الافتتاح التجريبي، رابط حجز تذاكر زيارة المتحف المصري إلكترونيا

جمال شعبان يحذر من ظهور علامة بالأذن والعين تكشف عن الإصابة بمرض خطير

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في البورصات العالمية

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية